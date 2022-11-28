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Пушилин подписал указ об увольнении мобилизованных аспирантов с военной службы 

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов.
Пушилин подписал указ об увольнении мобилизованных аспирантов с военной службы 
  • РИА Новости

В опубликованном документе поручается уволить с военной службы мобилизованных, получавших на момент их призыва высшее и среднее профессиональное образование впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения.

Также это касается тех, кто в том числе обучался по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Ранее врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.

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