Пушилин подписал указ об увольнении мобилизованных аспирантов с военной службы 

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов.

В опубликованном документе поручается уволить с военной службы мобилизованных, получавших на момент их призыва высшее и среднее профессиональное образование впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения.

Также это касается тех, кто в том числе обучался по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Ранее врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.