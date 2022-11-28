Ямальские строители завершают восстановление ещё одного объекта в Волновахе

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа завершают восстановление сельской школы в Волновахе.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент строительства.

В здании приведена в порядок кровля и система отопления, осталось завершить работы по электрике и отделке.

К настоящему времени ямальские подрядчики капитально отремонтировали в Волновахе школу, корпус больницы и общежитие.

Также стало известно, что жёны мобилизованных жителей Челябинска получат выплаты, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«По решению главы Челябинска Натальи Котовой для супругов мобилизованных горожан, состоящих на воинском учёте в военкоматах города, назначена единовременная выплата в размере 15 тыс. рублей. Новую меру поддержки утвердили депутаты городской думы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа приняли в свои семьи более 20 детей-сирот из Донбасса.