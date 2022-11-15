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Жители Ямала приняли в свои семьи более 20 детей-сирот из Донбасса

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа приняли в свои семьи более 20 детей-сирот из Донбасса.
Жители Ямала приняли в свои семьи более 20 детей-сирот из Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Soares / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования.

«В течение июня — июля 2022 года велась работа по приёму 21 ребёнка-сироты из ДНР в ямальские приёмные семьи. Учитывая, что большинство детей — студенты, принято решение об устройстве детей в крупные города Ямала, где есть возможность получать профессиональное образование и обеспечить досуговой занятостью», — рассказали в ведомстве.

Детей приняли семьи в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.

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