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Москва направит в школы Донбасса более миллиона учебников и пособий

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Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более 1 млн учебников и пособий в начале следующего года.
Москва направит в школы Донбасса более миллиона учебников и пособий
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Таким образом мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели — успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках», — заявил глава Департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.

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