Москва направит в школы Донбасса более миллиона учебников и пособий

Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более 1 млн учебников и пособий в начале следующего года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Таким образом мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели — успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках», — заявил глава Департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области провели более 400 культурно-массовых мероприятий для детей из ЛНР и ДНР.