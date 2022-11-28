Учёные обнаружили пять новых вирусов у летучих мышей

Группа австралийских и китайских учёных обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов, которые способны передаваться человеку, в том числе один, близкий к коронавирусам.

«Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту», — цитирует РИА Новости текст исследования.

Отмечается, что один из них — возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с SARS-CoV-2 и SARS-CoV.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно от того и от другого.