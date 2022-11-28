В России за сутки госпитализировали 478 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 478 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попал 661 пациент с COVID-19.

Всего за 24 часа в стране выявлено 5048 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 5918.

За сутки умерли 50 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 51 заболевший.

Также в оперштабе уточнили, что за 24 часа в России выздоровели 4262 человека с COVID-19, днём ранее — 4174.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.