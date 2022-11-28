Глава Чечни наградил свою вторую дочь Хадижат орденом имени Кадырова
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале проинформировал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
Он отметил, что от всей души поздравляет Хадижат Кадырову.
«Ей вручена высшая награда Чеченской Республики — орден Кадырова!» — сообщил Дудаев.
По его словам, за короткие сроки Хадижат Кадырова показала себя в качестве талантливого управленца и подняла деятельность вверенной ей организации на новый уровень.
В октябре глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР.