Глава Чечни наградил свою вторую дочь Хадижат орденом имени Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою вторую дочь Хадижат Кадырову, занимающую пост начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного, орденом имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Он отметил, что от всей души поздравляет Хадижат Кадырову.

«Ей вручена высшая награда Чеченской Республики — орден Кадырова!» — сообщил Дудаев.

По его словам, за короткие сроки Хадижат Кадырова показала себя в качестве талантливого управленца и подняла деятельность вверенной ей организации на новый уровень.

В октябре глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР.