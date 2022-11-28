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Глава Чечни наградил свою вторую дочь Хадижат орденом имени Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою вторую дочь Хадижат Кадырову, занимающую пост начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного, орденом имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Глава Чечни наградил свою вторую дочь Хадижат орденом имени Кадырова
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Он отметил, что от всей души поздравляет Хадижат Кадырову. 

«Ей вручена высшая награда Чеченской Республики — орден Кадырова!» — сообщил Дудаев.

По его словам, за короткие сроки Хадижат Кадырова показала себя в качестве талантливого управленца и подняла деятельность вверенной ей организации на новый уровень.

В октябре глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова звездой Героя ДНР.

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