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Подмосковье вошло в число лидеров по объёму сделок с вторсырьём

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Московская, Кемеровская и Новосибирская области вошли в число лидеров по сумме размещённого вторсырья и лотов другого типа на Бирже ВМР. Сумма их сделок достигла 226,5 млн рублей.
Подмосковье вошло в число лидеров по объёму сделок с вторсырьём
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

«С большим отрывом в лидеры вышла Московская область, которая разместила вторсырья и других лотов на 158,2 млн рублей, за ней идёт Кузбасс со сделками на 37,7 млн рублей и Новосибирская область — с 30,4 млн рублей. Речь как о завершённых, так и незавершённых сделках», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Наиболее популярными лотами названы макулатура, шины, электроника и ПЭТ.

Тем временем в Омске на ликвидацию свалки в Советском округе направят более 800 млн рублей, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Департамент строительства городской администрации. Работы должны быть выполнены до конца мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Курской области построят четыре объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), а также реконструируют два полигона.

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