В Курской области построят четыре объекта обращения с ТКО

В Курской области построят четыре объекта обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), а также реконструируют два полигона.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Роман Старовойт обсудили развитие инфраструктуры в регионе, передаёт телеканал «360».

«По основному объекту «КПО Курский» мощностью 150 тыс. т частная концессионная инициатива (ЧКИ) уже подана, в январе будет заключено концессионное соглашение. По остальным объектам ЧКИ будет подготовлена до конца 2022 года. Всего инвестиции в новые объекты составили 3,7 млрд рублей. РЭО готов оказать финансирование до 95% от стоимости проектов за счёт средств от размещения своих облигаций и вложить в них 3,5 млрд рублей путём льготного займа концессионерам», — отметил Буцаев.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.