В Минтрансе сообщили о наличии проектов по созданию в России сети ВСМ
- РИА Новости
«(Планы. — RT) есть. Мы смотрим Москва — Санкт-Петербург в первую очередь», — цитирует его РИА Новости.
По словам Иванова, ведомство также рассматривает строительство ВСМ из Москвы во Владимир и Казань.
Кроме того, добавил он, у Минтранса есть проекты, нацеленные на создание ВСМ в направлении Москва — Краснодар — Адлер.
В августе 2021 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал строительство в регионе ВСМ Москва — Санкт-Петербург.