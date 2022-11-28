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В Минтрансе сообщили о наличии проектов по созданию в России сети ВСМ

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Министерство транспорта России по-прежнему рассматривает проекты по созданию в стране сети высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), рассказал замглавы ведомства Валентин Иванов.
В Минтрансе сообщили о наличии проектов по созданию в России сети ВСМ
  • РИА Новости

«(Планы. — RT) есть. Мы смотрим Москва — Санкт-Петербург в первую очередь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Иванова, ведомство также рассматривает строительство ВСМ из Москвы во Владимир и Казань.

Кроме того, добавил он, у Минтранса есть проекты, нацеленные на создание ВСМ в направлении Москва — Краснодар — Адлер.

В августе 2021 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал строительство в регионе ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

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