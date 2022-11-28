В Минтрансе сообщили о наличии проектов по созданию в России сети ВСМ

Министерство транспорта России по-прежнему рассматривает проекты по созданию в стране сети высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), рассказал замглавы ведомства Валентин Иванов.

«(Планы. — RT) есть. Мы смотрим Москва — Санкт-Петербург в первую очередь», — цитирует его РИА Новости.

По словам Иванова, ведомство также рассматривает строительство ВСМ из Москвы во Владимир и Казань.

Кроме того, добавил он, у Минтранса есть проекты, нацеленные на создание ВСМ в направлении Москва — Краснодар — Адлер.

В августе 2021 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал строительство в регионе ВСМ Москва — Санкт-Петербург.