В Подмосковье 20 гостиниц получили пятизвёздочный статус

Почти все гостиницы Московской области получили «звёзды» с 2016 года. Пятизвёздочными признаны около 20 организаций в Балашихе, Химках и Солнечногорске.

Также, как сообщает телеканал «360», сегодня в регионе работают более 100 четырёхзвёздочных, почти 250 трёхзвёздочных и более 500 двухзвёздочных гостиниц.

Наряду с этим стало известно, что в 2023 году в Шурышкарском районе и на Полярном Урале намерены установить пять новых горных модулей, передаёт URA.RU со ссылкой на директора Департамента молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиля Хайруллина.

«Планируется установить пять горных модулей — три в Шурышкарском районе и два в комплекте с санитарными модулями на популярных маршрутах на Полярном Урале», — заявил он.

Ранее доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев рассказал о российских направлениях, куда можно отправиться на Новый год.