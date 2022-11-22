Доцент Гареев назвал Кострому и Нижний Новгород хорошими вариантами для поездки на Новый год

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев рассказал о российских направлениях, куда можно отправиться на Новый год.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он назвал одним из хороших вариантов Кострому — родину Снегурочки.

В список рекомендаций также вошли Нижний Новгород, Казань, Великий Устюг и Вологда.

Со своей стороны, директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова в беседе с ИА REGNUM отметила, что одним из популярных зимних направлений является Сочи.

Среди других новогодних направлений — Кавказские Минеральные Воды, Карелия, Москва и Санкт-Петербург.

«Если жители крупных городов стремятся на новогодние праздники отправиться на природу, то люди, проживающие в регионах, наоборот, хотят посетить культурную столицу России Санкт-Петербург и сердце страны Москву», — сказала эксперт.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян предложил способ снизить затраты на новогоднюю поездку.