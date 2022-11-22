В АТОР посоветовали обращать внимание на даты поездки для экономии на новогодних турах

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян предложил способ снизить затраты на новогоднюю поездку.

«Для российских объектов размещения, как правило, пик спроса приходится на период с 28 декабря по 9—10 января, для иностранных гостиниц — тоже с конца декабря, но по 7—9 января. Можно сэкономить деньги, если перенести отдых на более поздние даты или, наоборот, уехать и вернуться чуть раньше. Например, если улететь до 25 декабря, а вернуться в Россию до 5 января, можно избежать существенного подорожания тура», — рассказал Мурадян в интервью Радио Sputnik.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.