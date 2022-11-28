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Мэр Махачкалы Дадаев сложил полномочия

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Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Мэр Махачкалы Дадаев сложил полномочия
  • РИА Новости

«Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы», — заявили в пресс-службе.

Ранее глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку по собственному желанию. 

По словам Вавилина, его уход с поста связан с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе России.

В конце октября мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

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