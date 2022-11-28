Мэр Махачкалы Дадаев сложил полномочия

Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Мэр Махачкалы Салман Дадаев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу — в руководство одной из префектур правительства города Москвы», — заявили в пресс-службе.

Ранее глава Ульяновска Дмитрий Вавилин подал в отставку по собственному желанию.

По словам Вавилина, его уход с поста связан с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе России.

В конце октября мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.