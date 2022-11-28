В SuperJob спрогнозировали рост спроса на курьеров в Москве в новогодние праздники
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Судя по данным прошлых лет, временный персонал на период новогодних праздников в Москве чаще всего нанимают в следующих отраслях (в порядке убывания количества вакансий): ретейл (продавцы, кассиры), e-commerce (складские рабочие, курьеры), службы доставок (курьеры), складские комплексы (складские рабочие), общественное питание (повара, официанты)», — заявили эксперты.
Также в список вошли аниматоры, упаковщики и маркировщики.
Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.