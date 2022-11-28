Специалист Моргунова заявила, что в 2023 году выгоднее всего будет уйти в отпуск в августе

Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Моё дело» Анастасия Моргунова заявила, что в финансовом плане выгоднее идти в отпуск в том месяце, в котором больше всего рабочих дней.

«Экономически невыгодно уходить в отпуск в 2023 году в январе, феврале, апреле и мае. А месяцы, где наибольшее количество рабочих дней и в которые стоит идти в отпуск, — март, август и октябрь», — сказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, любители отдохнуть подольше должны учитывать, что праздничные дни, попадающие в отпуск, дополнительно не оплачиваются.

Как считает Моргунова, в отпуск удобно уходить и в каникулярное время у детей (например, перед 1 сентября).

«Старайтесь совмещать все три «выгоды»: заработать больше денег, увеличить количество дней отпуска и подгадать отпуск под конкретный период», — добавила она.

Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.