Специалист Моргунова заявила, что в 2023 году выгоднее всего будет уйти в отпуск в августе
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«Экономически невыгодно уходить в отпуск в 2023 году в январе, феврале, апреле и мае. А месяцы, где наибольшее количество рабочих дней и в которые стоит идти в отпуск, — март, август и октябрь», — сказала она в беседе с Life.ru.
По её словам, любители отдохнуть подольше должны учитывать, что праздничные дни, попадающие в отпуск, дополнительно не оплачиваются.
Как считает Моргунова, в отпуск удобно уходить и в каникулярное время у детей (например, перед 1 сентября).
«Старайтесь совмещать все три «выгоды»: заработать больше денег, увеличить количество дней отпуска и подгадать отпуск под конкретный период», — добавила она.
Ранее директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков в беседе с ФАН посоветовал искать вакансии на крупных специализированных площадках.