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Опрос: большинство россиян ожидают укрепления рубля в 2023 году

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RT
Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели ежегодное исследование и выяснили, как россияне планируют тратить, копить деньги, а также к какому курсу валют готовятся. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Опрос: большинство россиян ожидают укрепления рубля в 2023 году
  • globallookpress.com

Так, более половины опрошенных россиян (58%) попробуют сохранить баланс между накоплениями и расходами.

Кроме того, по словам специалистов, 23% респондентов не планируют ограничивать траты, а 19% сосредоточатся на сохранении средств.

Отмечается, что в 2023 году более половины участников опроса (52%) собираются хранить средства на рублёвых счетах в банках, из них 36% используют уже имеющиеся счета, а 16% — откроют новые.

По мнению 40% россиян, рубль укрепится и курс валют останется на уровне 60 рублей за доллар, 70 — за евро.

23% думают, что валюта достигнет значений 70 и 80 рублей соответственно, 19% прогнозируют 50 рублей за доллар, 60 — за евро, говорится в исследовании.

Как пояснили аналитики, 18% верят в курс выше 80 и 90 рублей за доллар и евро соответственно.

При этом в прошлом году значимая часть респондентов высказала мнение, что курс доллара и евро будет в среднем на уровне 80 и 90 рублей.

В опросе приняли участие 256 578 интернет-пользователей.

Ранее инвестор Сидоров спрогнозировал значение курсов доллара и евро до конца месяца.

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