Инвестор Сидоров спрогнозировал значение курсов доллара и евро до конца месяца

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.

«Пока для национальной валюты внешние и внутренние факторы мало меняются, потому и ожидать, что доллар выйдет из диапазона 60—61 рубль за единицу, не стоит. В настоящее время и до конца ноября рубль поддерживается налоговым периодом: компании-экспортёры продают валютную выручку для уплаты в бюджет налогов и акцизов. Кроме того, котировки нефти стабильны и нет факторов для их резкого снижения, что может ослабить рубль», — пояснил специалист.

По дальнейшим санкциям со стороны Запада и решению относительно потолка цен на сырьё из России также конкретики нет, напомнил эксперт.

«Если она будет озвучена на следующей неделе, то рубль может оказаться под давлением (в том случае, если потолок цен будет установлен ниже отметки $60 за баррель). Если же эта отсечка будет выше ($65—70 за баррель), это будет уже ожидаемое решение и вряд ли скажется на курсе национальной валюты», — заявил собеседник RT.

По его словам, ожидается, что до конца месяца доллар останется в рамках 60—61 рубль за единицу, евро — на уровне 62—63,5 рублей.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза пока не смогли выработать единую позицию по установлению предельной стоимости российской нефти.