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Минобороны России передан новый транспортный самолёт Ил-76МД-90А

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Ульяновский авиазавод «Авиастар» передал Министерству обороны России очередной серийный тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу.
Минобороны России передан новый транспортный самолёт Ил-76МД-90А
  • РИА Новости

Об этом сообщили в «Ростехе».

«Эта машина — глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Она получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, «стеклянную кабину», имеет увеличенную дальность полёта и грузоподъёмность», — сказал директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Он добавил, что следующий транспортник находится в высокой степени готовности.

21 ноября стало известно, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала армии России партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130.

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