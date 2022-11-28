Минобороны России передан новый транспортный самолёт Ил-76МД-90А
- РИА Новости
Об этом сообщили в «Ростехе».
«Эта машина — глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Она получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, «стеклянную кабину», имеет увеличенную дальность полёта и грузоподъёмность», — сказал директор госкорпорации Сергей Чемезов.
Он добавил, что следующий транспортник находится в высокой степени готовности.
21 ноября стало известно, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала армии России партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130.