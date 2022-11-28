СК России: в результате пожара на траулере Sunfish в Охотском море никто не пострадал
«В результате произошедшего пострадавших нет, возгорание на судне локализовано, размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, большой морозильный траулер Sunfish загорелся в Охотском море на расстоянии 300 км от села Усть-Хайрюзово Камчатского края.
27 ноября в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish.
Позднее пожар на траулере потушили.