СК России: в результате пожара на траулере Sunfish в Охотском море никто не пострадал

При пожаре на судне Sunfish в Охотском море никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В результате произошедшего пострадавших нет, возгорание на судне локализовано, размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении. По данным ведомства, большой морозильный траулер Sunfish загорелся в Охотском море на расстоянии 300 км от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. 27 ноября в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish. Позднее пожар на траулере потушили.