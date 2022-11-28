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СК России: в результате пожара на траулере Sunfish в Охотском море никто не пострадал

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При пожаре на судне Sunfish в Охотском море никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В результате произошедшего пострадавших нет, возгорание на судне локализовано, размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, большой морозильный траулер Sunfish загорелся в Охотском море на расстоянии 300 км от села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

27 ноября в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish.

Позднее пожар на траулере потушили.

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