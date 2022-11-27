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Около 70 тысяч жителей Абакана оказались без отопления в мороз

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В 270 многоквартирных домах в Абакане в Хакасии оказались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии, заявили в региональном главке МЧС.
Около 70 тысяч жителей Абакана оказались без отопления в мороз
  • РИА Новости

«По состоянию на 15:30 мск (19:30 по местному времени) 27 ноября без теплоснабжения в городе Абакане остаются 270 многоквартирных жилых домов (70 тыс. человек), 14 социально значимых объектов», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в указанных объектах проживают около 70 тыс. жителей.

Температура воздуха в Абакане составляет -21 °С.

Ранее в Москве запустили горячую линию, куда жители столицы могут сообщить о неполадках с отоплением и пожаловаться на отсутствие тепла.

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