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Добровольцы из отряда «Тигр» вернулись в Приморье после участия в спецоперации

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Добровольцы из отряда «Тигр» вернулись в Приморcкий край из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Добровольцы из отряда «Тигр» вернулись в Приморье после участия в спецоперации
  • РИА Новости

«Спустя 3,5 месяца первый батальон добровольческого отряда «Тигр» вернулся из зоны СВО в Приморье в воскресенье, 27 ноября», — говорится в заявлении.

Отмечается, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил прибывшим бойцам региональные награды.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в российской специальной военной операции на Украине.

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