Добровольцы из отряда «Тигр» вернулись в Приморье после участия в спецоперации

Добровольцы из отряда «Тигр» вернулись в Приморcкий край из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

РИА Новости

«Спустя 3,5 месяца первый батальон добровольческого отряда «Тигр» вернулся из зоны СВО в Приморье в воскресенье, 27 ноября», — говорится в заявлении. Отмечается, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил прибывшим бойцам региональные награды. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в российской специальной военной операции на Украине.