За сутки в России госпитализировали 661 человека с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 661 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попал 1321 пациент с COVID-19.

Всего за 24 часа в стране выявлено 5918 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6088.

За сутки умер 51 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 53 заболевших.

Также в оперштабе уточнили, что за 24 часа в России выздоровели 4174 человека с COVID-19.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.