В Якутии при столкновении автобуса с большегрузом пострадали 11 человек

В управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха сообщили о столкновении пассажирского автобуса и большегруза, пострадали 11 человек.

«Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman», — приводит сообщение ТАСС.

В результате ДТП госпитализировали водителя и десять пассажиров автобуса, о состоянии пострадавших неизвестно.

На месте аварии работают следователи.

22 ноября в результате аварии с пассажирским автобусом на северо-востоке Марокко 12 человек погибли, более 40 получили ранения разной степени тяжести.