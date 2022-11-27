В Якутии при столкновении автобуса с большегрузом пострадали 11 человек
- РИА Новости
«Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman», — приводит сообщение ТАСС.
В результате ДТП госпитализировали водителя и десять пассажиров автобуса, о состоянии пострадавших неизвестно.
На месте аварии работают следователи.
22 ноября в результате аварии с пассажирским автобусом на северо-востоке Марокко 12 человек погибли, более 40 получили ранения разной степени тяжести.