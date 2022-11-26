Умер бывший советский следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко

Бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко скончался незадолго до своего 75-летия.

Об этом в своём Telegram сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю», — написал он.

По словам депутата, экс-следователь получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела. Также именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершённое группой милиционеров.

Хинштейн назвал Калиниченко человеком, который являет собой пример настоящего честного следователя.

«Искренне соболезную родным и близким», — заключил политик.

В августе сообщалось, что бывший глава Государственного комитета СССР по печати Николай Ефимов скончался в возрасте 89 лет.