Умер бывший советский следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко
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Об этом в своём Telegram сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю», — написал он.
По словам депутата, экс-следователь получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела. Также именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершённое группой милиционеров.
Хинштейн назвал Калиниченко человеком, который являет собой пример настоящего честного следователя.
«Искренне соболезную родным и близким», — заключил политик.
В августе сообщалось, что бывший глава Государственного комитета СССР по печати Николай Ефимов скончался в возрасте 89 лет.