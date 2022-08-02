Умер экс-председатель Госкомитета СССР по печати Ефимов

Бывший глава Государственного комитета СССР по печати Николай Ефимов скончался в возрасте 89 лет.

Об этом ТАСС сообщил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Отмечается, что Ефимов умер в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента России.

«Николай Иванович Ефимов скончался в возрасте 89 лет сегодня в ЦКБ. Это информация от его семьи. Дата прощания пока неизвестна, но похороны планируют во Владимирской области», — сказал он.

Ранее сообщалось, что последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин скончался на 85-м году жизни.