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РИА Новости: умер последний глава КГБ СССР Бакатин

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Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин скончался на 85-м году жизни.
РИА Новости: умер последний глава КГБ СССР Бакатин
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил информированный источник.

«Вадим Бакатин скончался», — сказал собеседник агентства.

Как указывает агентство, Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента СССР Михаила Горбачева в знак «доброй воли» передал США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов умер в возрасте 93 лет.

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