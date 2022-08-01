РИА Новости: умер последний глава КГБ СССР Бакатин
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Об этом РИА Новости заявил информированный источник.
«Вадим Бакатин скончался», — сказал собеседник агентства.
Как указывает агентство, Бакатин известен прежде всего тем, что с санкции президента СССР Михаила Горбачева в знак «доброй воли» передал США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве.
Ранее сообщалось, что бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов умер в возрасте 93 лет.