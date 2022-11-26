Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам
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Звания удостоены Анджела Ахматова, Людмила Бадмаева, Елена Китаева, Елена Кожеватова, Галина Меньшикова, Татьяна Салтыкова, Ирина Скрипко.
Отмечается, что женщины награждены за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей.
В августе Владимир Путин подписал указ, которым установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.
При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.