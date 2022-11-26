Путин присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам

Президент России Владимир Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня», указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Звания удостоены Анджела Ахматова, Людмила Бадмаева, Елена Китаева, Елена Кожеватова, Галина Меньшикова, Татьяна Салтыкова, Ирина Скрипко.

Отмечается, что женщины награждены за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей.

В августе Владимир Путин подписал указ, которым установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.

При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.