Путин присвоил звание «Мать-героиня» Медни Кадыровой и Ольге Дехтяренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» двум россиянкам: Медни Кадыровой (Чечня) и Ольге Дехтяренко (ЯНАО).

Документ опубликован на портале правовой информации.

Звание присваивается им за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

В августе Владимир Путин подписал указ, которым установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.

При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.