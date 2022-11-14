Путин присвоил звание «Мать-героиня» Медни Кадыровой и Ольге Дехтяренко
- РИА Новости
Документ опубликован на портале правовой информации.
Звание присваивается им за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
В августе Владимир Путин подписал указ, которым установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.
При присвоении звания «Мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.