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Суд арестовал насмерть сбившего женщину в Москве подростка

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Суд на два месяца арестовал подростка, который насмерть сбил женщину в Москве, сообщает столичная прокуратура.
Суд арестовал насмерть сбившего женщину в Москве подростка
  • РИА Новости

«С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК России.

Ранее стало известно, что женщина погибла на востоке Москвы в результате наезда автомобиля, которым управлял подросток без водительских прав.

По информации прокуратуры, вечером 24 ноября 17-летний подросток за рулём автомобиля на улице Красноярской сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказал несовершеннолетний, он купил машину в начале ноября, не сказав продавцу о своём возрасте.

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