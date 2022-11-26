Суд арестовал насмерть сбившего женщину в Москве подростка
- РИА Новости
«С учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2023 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК России.
Ранее стало известно, что женщина погибла на востоке Москвы в результате наезда автомобиля, которым управлял подросток без водительских прав.
По информации прокуратуры, вечером 24 ноября 17-летний подросток за рулём автомобиля на улице Красноярской сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказал несовершеннолетний, он купил машину в начале ноября, не сказав продавцу о своём возрасте.