Аналитик Кувиков призвал отслеживать приложения, чтобы выявить шпионскую программу

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил о необходимости отслеживать приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет хакерской активности в телефоне.

«Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов», — сказал Кувиков в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик также не рекомендовал открывать пришедшие из неизвестного источника файлы и приложения.

Кроме того, Кувиков посоветовал скачивать приложения из магазина приложений.

Ранее специалисты рассказали о популярных видах мошенничества в соцсетях.