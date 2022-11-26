Аналитик Кувиков призвал отслеживать приложения, чтобы выявить шпионскую программу
«Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов», — сказал Кувиков в беседе с агентством «Прайм».
Аналитик также не рекомендовал открывать пришедшие из неизвестного источника файлы и приложения.
Кроме того, Кувиков посоветовал скачивать приложения из магазина приложений.
Ранее специалисты рассказали о популярных видах мошенничества в соцсетях.