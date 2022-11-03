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Специалисты рассказали о популярных видах мошенничества в соцсетях

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В пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.
Специалисты рассказали о популярных видах мошенничества в соцсетях
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Мошенники обычно пишут с «пустого» аккаунта без фотографий и аватарок, зарегистрированного недавно, рассказали специалисты изданию «Вести Подмосковья».

Чаще всего кибермошенники обращаются к потенциальным жертвам с призывом «Друг, выручи деньгами!» или «Помогите больному ребёнку!».

Также киберпреступники предлагают «вложиться в проект и получить большие деньги», «поднять лёгкие деньги на спортивной ставке», «устроиться на простую работу с огромной зарплатой».

Популярны также объявления «Продаю коллекционные предметы дёшево!», «Продаю легальные документы» и тому подобные.

Специалисты призывают сохранять бдительность и не забывать о правилах безопасного общения в соцсетях.

Ранее «Известия» сообщали, что в сентябре в России выявили 100 фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания, где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу со скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, превышающие стоимость заказов.

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