Специалисты рассказали о популярных видах мошенничества в соцсетях
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Мошенники обычно пишут с «пустого» аккаунта без фотографий и аватарок, зарегистрированного недавно, рассказали специалисты изданию «Вести Подмосковья».
Чаще всего кибермошенники обращаются к потенциальным жертвам с призывом «Друг, выручи деньгами!» или «Помогите больному ребёнку!».
Также киберпреступники предлагают «вложиться в проект и получить большие деньги», «поднять лёгкие деньги на спортивной ставке», «устроиться на простую работу с огромной зарплатой».
Популярны также объявления «Продаю коллекционные предметы дёшево!», «Продаю легальные документы» и тому подобные.
Специалисты призывают сохранять бдительность и не забывать о правилах безопасного общения в соцсетях.
Ранее «Известия» сообщали, что в сентябре в России выявили 100 фейковых сайтов популярных сетей быстрого питания, где любителям фастфуда предлагалось получить пиццу со скидкой, но вместо этого с их карт списывались суммы, превышающие стоимость заказов.