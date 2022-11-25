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В Тверской области зафиксировали 16 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области зафиксировали 16 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Тверской области зафиксировали 16 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 179 048 жителей. Выздоровели 175 520 человек, включая 20 за минувшие 24 часа.

Тем временем первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев рассказал, что регион полностью обеспечен назальной вакциной от коронавируса, передаёт inkazan.ru.

Такую прививку можно сделать в любой поликлинике республики по месту жительства.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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