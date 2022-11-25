В Челябинской области подтвердили 94 случая COVID-19 за сутки

В Челябинской области подтвердили 94 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 393 049 человек. В настоящее время от коронавируса лечатся 1237 жителей.

Тем временем в Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, передаёт megatyumen.ru.

«Количество госпитализированных с диагнозами «ОРВИ» и «грипп» за последнюю неделю увеличилось на 39%», — заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты призвали вакцинироваться от гриппа. К настоящему времени прививку сделали 850 тыс. тюменцев.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.