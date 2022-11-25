В Иркутской области зарегистрировали 129 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 129 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 352 919. Вылечились 347 917 жителей.

Также стало известно, что в Татарстан привезли более 1,7 млн доз вакцины от гриппа, передаёт inkazan.ru. Как заявил во время прямого эфира первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев, Минздрав совместно с Роспотребнадзором проводит мониторинг ситуации с заболеваемостью.

По словам Абашева, вакцинация от гриппа по-прежнему актуальна.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.