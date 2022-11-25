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В Ставропольском крае рассказали о работе по обеспечению школьников горячим питанием

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Горячее питание в Ставропольском крае получают 100% школьников младших классов и воспитанников детсадов, заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Ставропольском крае рассказали о работе по обеспечению школьников горячим питанием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ».

Как отметили в ведомстве, в целом обеспеченность детей горячими обедами в образовательных учреждениях остаётся на уровне 92,9%.

«За 11 месяцев 2022 года специалистами управления проведено более 1,8 тыс. обследований образовательных организаций в рамках контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в 364 дошкольных организациях», — отмечается в сообщении.

Ранее «Дни.ру» передавали, что на юге Москвы построят новый учебный корпус в 2023 году.

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