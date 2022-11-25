В Ставропольском крае рассказали о работе по обеспечению школьников горячим питанием
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ».
Как отметили в ведомстве, в целом обеспеченность детей горячими обедами в образовательных учреждениях остаётся на уровне 92,9%.
«За 11 месяцев 2022 года специалистами управления проведено более 1,8 тыс. обследований образовательных организаций в рамках контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в 364 дошкольных организациях», — отмечается в сообщении.
Ранее «Дни.ру» передавали, что на юге Москвы построят новый учебный корпус в 2023 году.