В Ставропольском крае рассказали о работе по обеспечению школьников горячим питанием

Горячее питание в Ставропольском крае получают 100% школьников младших классов и воспитанников детсадов, заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

Как отметили в ведомстве, в целом обеспеченность детей горячими обедами в образовательных учреждениях остаётся на уровне 92,9%.

«За 11 месяцев 2022 года специалистами управления проведено более 1,8 тыс. обследований образовательных организаций в рамках контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в 364 дошкольных организациях», — отмечается в сообщении.

Ранее «Дни.ру» передавали, что на юге Москвы построят новый учебный корпус в 2023 году.