Главой правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко. Ранее занимавший пост председателя Сергей Елисеев вернётся в Калининградскую область.

«Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко», — приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы правительства региона.

9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в результате ДТП.

Церемония прощания и отпевания Стремоусова проходила в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.

По данным агентства, проститься со Стремоусовым пришли около 200 человек, в том числе родные и близкие, представители властей и общественности.