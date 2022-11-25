Главой правительства Херсонской области назначили Андрея Алексеенко
- РИА Новости
«Председателем правительства Херсонской области назначен Андрей Алексеенко», — приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы правительства региона.
9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в результате ДТП.
Церемония прощания и отпевания Стремоусова проходила в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.
По данным агентства, проститься со Стремоусовым пришли около 200 человек, в том числе родные и близкие, представители властей и общественности.