В Симферополе началась церемония отпевания Кирилла Стремоусова

В Симферополе началась церемония отпевания погибшего в результате ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Об этом сообщило РИА Новости.

Церемония проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.

На ней в том числе присутствуют врио губернатора Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Также на церемонию прощания прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП.