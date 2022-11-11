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В Симферополе началась церемония отпевания Кирилла Стремоусова

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В Симферополе началась церемония отпевания погибшего в результате ДТП замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Об этом сообщило РИА Новости

Церемония проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.

На ней в том числе присутствуют врио губернатора Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Также на церемонию прощания прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП.

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