В Симферополе началась церемония отпевания Кирилла Стремоусова
Об этом сообщило РИА Новости.
Церемония проходит в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.
На ней в том числе присутствуют врио губернатора Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.
Также на церемонию прощания прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.
9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель замруководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП.