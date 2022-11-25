В Петербурге подвели итоги работы поисковых отрядов в 2022 году
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.
«Поисковые отряды нашего города уже более 30 лет ведут непростую, но очень важную работу по увековечению памяти павших защитников Отечества, по сохранению нашего исторического наследия», — заявил губернатор Александр Беглов.
Поисковики работали в Курортном, Красносельском, Колпинском, Московском и Пушкинском районах. Пока удалось установить имена шести павших и найти родственников трёх из них, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Ленобласти захоронили останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.