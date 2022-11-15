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В Ленобласти захоронили останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

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В Выборгском районе Ленинградской области захоронили останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Ленобласти захоронили останки 50 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Церемония состоялась на территории мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» в Рощинском поселении.

Красноармейцы погибли в июне 1944 года при штурме обороны противника в ходе Выборгской наступательной операции.

«Эта братская могила советских воинов организована на месте одного из санитарных захоронений. В дальнейшем здесь планируется установить новый мемориальный комплекс, который станет центральным объектом музея под открытым небом», — отметили в пресс-службе.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.

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