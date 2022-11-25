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Путин пообещал обсудить введение льгот для людей, защищавших Донбасс с 2014 года

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Президент России Владимир Путин пообещал обсудить расширение системы льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года.
Путин пообещал обсудить введение льгот для людей, защищавших Донбасс с 2014 года
  • РИА Новости
  • © Pool

По его словам, в России принят закон о распространении льгот на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий.

«Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года... поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Также российский лидер заявил, что Москва в 2014 году исходила из того, что, может быть, удастся договориться по Донбассу.

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