Путин пообещал обсудить введение льгот для людей, защищавших Донбасс с 2014 года

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить расширение системы льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года.

По его словам, в России принят закон о распространении льгот на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий.

«Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года... поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть», — приводит РИА Новости слова Путина на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Также российский лидер заявил, что Москва в 2014 году исходила из того, что, может быть, удастся договориться по Донбассу.