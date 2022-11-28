Служба программ арабского вещания выпустила две книги в честь 15-й годовщины начала вещания RT Arabic. Это «Варварство. Эксклюзивные свидетельства о вторжении США и Великобритании в Ирак и его оккупации» и «Россия на Ближнем Востоке. Свидетельства и документы. Диалоги Халида аль-Рошда».

Авторы книг — ведущие программ RT Arabic «Одним словом» и «Путешествие по памяти» Салям Мусафир и Халид Аль-Рошд.

Оба издания являются первым опытом печатных публикаций, основанных на интервью, которые выходили в эфир канала в течение 15 лет.

RT Arabic выпускает две книги в честь 15-й годовщины начала вещания

Собеседники Мусафира, в частности, рассказывали о предпосылках вторжения западной коалиции в Ирак, а также о секретных переговорах между иракским руководством, находившимся в заключении, и военными властями США. Кроме того, приведены свидетельства судей, которые принимали участие в процессе над Саддамом Хусейном.

«В течение многих лет я постоянно получал от зрителей просьбы опубликовать тексты выпусков программы «Путешествие по памяти». Этот вопрос стал очень актуальным после блокировки и удаления контента канала RT в целом и контента программы, в частности на различных интернет-платформах», — рассказал, со своей стороны, Аль-Рошд.

RT Arabic выпускает две книги в честь 15-й годовщины начала вещания

Книги доступны на русском и арабском языках. Презентация пройдёт на Каирской книжной ярмарке 24 января 2023 года.

5 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян на поэтическом вечере ZOV, посвящённом спецоперации на Украине, презентовала сборник стихов «Поэzия русского лета», изданный коллективом телеканала RT.

Сборник объединяет произведения военной тематики.