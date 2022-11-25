В Казани завели дело по факту избиения матерью полуторагодовалой дочери

В Казани завели уголовное дело после того, как женщина избила своего полуторагодовалого ребёнка.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

В ходе мониторинга СМИ специалисты выявили видеозапись, на кадрах которой видно, как женщина избивает свою дочь. По факту ЧП возбудили уголовное дело — по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и об истязании.

Расследование инцидента продолжается, передаёт «Реальное время».

Ранее сообщалось, что в Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки.