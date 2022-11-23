В Бурятии возбудили дело по факту смерти из-за переохлаждения четырёхлетней девочки

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки.

Отмечается, что ребёнок ночью незамеченным вышел из дома в лёгкой одежде и провёл несколько часов на улице, что привело к переохлаждению.

«По данным следствия, девочка проживала в небольшом селе в многодетной полной семье, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей. Их отец работал вахтовым методом и во время трагедии отсутствовал дома. 21 ноября в вечернее время мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около двух часов, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своём месте четырёхлетнюю дочь», — говорится в сообщении СУ СК по Республике Бурятия.

Девочку удалось найти на рассвете, она лежала возле забора одного из дворов.

Сотрудники полиции на своём автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины встретились, но к этому моменту ребёнок скончался.

В декабре 2021 года в овраге в селе Прокудино Саратовской области обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали.

Позднее было возбуждено уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей.

Как пишет kp.ru, в августе 2022 года уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. 43-летней жительнице Аткарского района предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребёнка, совершённом с особой жестокостью, а также в покушении на убийство двух малолетних лиц с особой жестокостью.