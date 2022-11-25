Врач Деняк назвала три болезни, возникающие из-за избыточного веса

Врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк назвала три болезни, возникающие из-за избыточного веса.

«В Подмосковье с каждым годом появляется всё больше пациентов, страдающих ожирением. А люди с избыточным весом находятся в группе высокого риска развития сахарного диабета, в том числе инсулинозависимого. Другие возникающие от этого недуги — болезни суставов и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, очень важен эстетический аспект: люди с ожирением часто наживают себе всевозможные комплексы», — пояснила врач в беседе с «Радио 1».

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.