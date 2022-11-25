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Врач Деняк назвала три болезни, возникающие из-за избыточного веса

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Врач-эндокринолог поликлиники №4 Люберецкой областной больницы Ирина Деняк назвала три болезни, возникающие из-за избыточного веса.
Врач Деняк назвала три болезни, возникающие из-за избыточного веса
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«В Подмосковье с каждым годом появляется всё больше пациентов, страдающих ожирением. А люди с избыточным весом находятся в группе высокого риска развития сахарного диабета, в том числе инсулинозависимого. Другие возникающие от этого недуги — болезни суставов и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, очень важен эстетический аспект: люди с ожирением часто наживают себе всевозможные комплексы», — пояснила врач в беседе с «Радио 1».

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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