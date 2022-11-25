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Действие полиса ОСАГО с января 2023 года может быть расширено на Белоруссию

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С января 2023 года полис ОСАГО для российских водителей может заработать в Белоруссии, заявил новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
Действие полиса ОСАГО с января 2023 года может быть расширено на Белоруссию
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Будет запущен проект, связанный с расширением на Белоруссию. У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Уфимцева, предполагается, что продукт будет запущен в январе 2023 года. На данный момент он находится на этапе согласования условий и подходов.

«Базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение «зелёной карты» на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии», — добавил он.

Депутаты Госдумы ранее обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить механизм работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО.

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