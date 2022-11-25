Путин пообещал матерям военных учесть всё из того, что они расскажут

Российский президент Владимир Путин пообещал матерям военных — участников спецоперации на Украине постараться учесть всё из того, что они расскажут на встрече с ним.

«Я обязательно постараюсь всё учесть из того, что вы будете сегодня говорить», — сказал глава государства.

Также Путин рассказал, что лично общался по телефону с российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине.

Президент подчеркнул, что российские военные, участвующие в спецоперации, являются героями.

В преддверии Дня матери Владимир Путин провёл встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

RT вёл трансляцию.