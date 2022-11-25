Путин пообещал матерям военных учесть всё из того, что они расскажут
- РИА Новости
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«Я обязательно постараюсь всё учесть из того, что вы будете сегодня говорить», — сказал глава государства.
Также Путин рассказал, что лично общался по телефону с российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине.
Президент подчеркнул, что российские военные, участвующие в спецоперации, являются героями.
В преддверии Дня матери Владимир Путин провёл встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.
RT вёл трансляцию.