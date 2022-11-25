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Путин пообещал матерям военных учесть всё из того, что они расскажут

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Российский президент Владимир Путин пообещал матерям военных — участников спецоперации на Украине постараться учесть всё из того, что они расскажут на встрече с ним.
Путин пообещал матерям военных учесть всё из того, что они расскажут
  • РИА Новости
  • © Александр Щербак

«Я обязательно постараюсь всё учесть из того, что вы будете сегодня говорить», — сказал глава государства. 

Также Путин рассказал, что лично общался по телефону с российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации на Украине.

Президент подчеркнул, что российские военные, участвующие в спецоперации, являются героями.

В преддверии Дня матери Владимир Путин провёл встречу с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

RT вёл трансляцию.

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