В Пензенской области рассказали о мерах поддержки участников СВО

Депутаты заксобрания Пензенской области приняли решение, согласно которому военнослужащие, принимающие участие в СВО, освобождаются от уплаты транспортного налога на два года.

Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области».

Также в Кировской области жёны военнослужащих смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства. Такое постановление подписал губернатор Александр Соколов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.