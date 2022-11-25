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В Пензенской области рассказали о мерах поддержки участников СВО

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Депутаты заксобрания Пензенской области приняли решение, согласно которому военнослужащие, принимающие участие в СВО, освобождаются от уплаты транспортного налога на два года.
В Пензенской области рассказали о мерах поддержки участников СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области».

Также в Кировской области жёны военнослужащих смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства. Такое постановление подписал губернатор Александр Соколов.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.

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