В Пензенской области рассказали о мерах поддержки участников СВО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области».
Также в Кировской области жёны военнослужащих смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства. Такое постановление подписал губернатор Александр Соколов.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели ещё одну льготу для детей участников СВО.