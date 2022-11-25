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Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать госресурс по документам воинского учёта

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Российский президент Владимир Путин поручил к 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса по актуализации документов воинского учёта.
Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать госресурс по документам воинского учёта
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. 

Соответствующее поручение Путин дал Минцифры и Федеральной налоговой службе России при участии Министерства обороны. 

«До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта», — отмечается в указе. 

Ранее Путин поручал правительству и Минобороны РФ к 14 ноября привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями. 

Подробнее — в материале RT.

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