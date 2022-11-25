Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать госресурс по документам воинского учёта
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Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Соответствующее поручение Путин дал Минцифры и Федеральной налоговой службе России при участии Министерства обороны.
«До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта», — отмечается в указе.
Ранее Путин поручал правительству и Минобороны РФ к 14 ноября привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями.
Подробнее — в материале RT.