Путин поручил к апрелю 2024 года сформировать госресурс по документам воинского учёта

Российский президент Владимир Путин поручил к 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса по актуализации документов воинского учёта.

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Соответствующее поручение Путин дал Минцифры и Федеральной налоговой службе России при участии Министерства обороны.

«До 1 апреля 2024 г. обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта», — отмечается в указе.

Ранее Путин поручал правительству и Минобороны РФ к 14 ноября привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями.

Подробнее — в материале RT.