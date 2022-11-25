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Глава Татарстана запретил использование беспилотников в регионе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов запретил использование беспилотников в регионе до снятия режима базовой готовности.
Глава Татарстана запретил использование беспилотников в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Newstead

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

«В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Республики Татарстан... постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», — говорится в документе.

Исключением из указа являются беспилотники, принадлежащие органам государственной власти и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления, иным организациям и физическим лицам по специальным договорам с органами госвласти.

Ранее власти Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников на время спецоперации.

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