Глава Татарстана запретил использование беспилотников в регионе

Президент Татарстана Рустам Минниханов запретил использование беспилотников в регионе до снятия режима базовой готовности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

«В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Республики Татарстан... постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», — говорится в документе.

Исключением из указа являются беспилотники, принадлежащие органам государственной власти и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления, иным организациям и физическим лицам по специальным договорам с органами госвласти.

Ранее власти Донецкой Народной Республики запретили использование беспилотников на время спецоперации.